شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ54 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك هيئة الرقابة الإدارية في فعاليات الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام تحت شعار "على اسم مصر"، وتأتى مشاركة الهيئة بالمعرض في إطار الدور التوعوي المنوط بها للتوعية بمخاطر الفساد وحث المواطنين على المشاركة في جهود منعه ومكافحته وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، حيث يمثل المعرض فرصة جيدة للوصول لأكبر عدد من مختلف شرائح المواطنين والزائرين، كما يعد فرصة لاستعراض جهود مصر في هذا الملف.

ويشهد جناح الرقابة الإدارية عرضا لأنشطتها فى مجال منع ومكافحة الفساد، كذلك التوعية بجهود دعم الاستثمار وتنمية الصادرات، والتعريف ببنك الكفاءات المصرية وكيفية التواصل معه، مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، بالإضافة إلى عرض الحملات الاعلامية التي أطلقتها الهيئة للتوعية بمخاطر الفساد، وكذا استعراض جهود التعاون الدولي فى مجال منع الفساد ومكافحته، وإتاحة بعض الإصدارات المتعلقة بأنشطة مكافحة الفساد المحلية والدولية للمهتمين بهذا المجال.

وسيضم جناح الهيئة عرضاً لأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها الأكاديمية والتدريبية وكيفية التسجيل بها، بالإضافة إلى توفير مطبوعات لبعض الرسائل العلمية والأبحاث المتعلقة بمجال عمل الهيئة، مع إتاحة إصدارات مجلة ضمير الوطن الصادرة عن مركز البحوث بالأكاديمية.

وإيماناً بشعار هيئة الرقابة الإدارية "شركاء في حماية مصالح الوطن"، يجري جناح الهيئة بمعرض الكتاب استقصاء رأي للحضور لاستطلاع رأيهم فى جهود منع ومكافحة الفساد والاطلاع على مقترحاتهم لتعظيم استراتيجية مواجهته.