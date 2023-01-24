شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعزى الخليج 365 فى وفاة الزميل علام عبد الغفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بخالص التعازى لأسرة الخليج 365 فى وفاة الزميل الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير ورئيس قسم المحافظات، الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال طارق سعدة إن الزميل الراحل كان مشهود له بحسن الخلق وتفانيه فى عمله، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

توفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس قسم المحافظات بعد صراع مع المرض، ورحلة عطاء حافلة في مؤسسة الخليج 365 بين أقسامها المختلفة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس قسم المحافظات، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.