شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر يستقبل رئيس الاتحاد الدولى للسكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، فرانسوا دافين رئيس الاتحاد الدولى، ويعد الاتحاد الدولى للسكك الحديدية منظمة دولية غير حكومية تمثل صناعة السكك الحديدية في العديد من دول العالم ، وهو المسئول عن وضع ونشر المعايير الخاصة بقطاعات السكك الحديدية، مثل العربات، والمعدات ، والمحطات ، ونظم الاشارات، ويضع الاتحاد وينشر المعايير اللازمة لقطاعات السكك الحديدية، مثل العربات، ومعدات السكك الحديدية، ومحطات السكك الحديدية، وقد طوّر الاتحاد معايير لتبادل المعلومات بين شركات السكك الحديدية، ومشغلي أجهزة السكك الحديدية التي تُسمّى "المواصفات الفنية".

وفى بداية اللقاء أعرب رئيس الهيئة عن وافر ترحيبه بالسادة الضيوف ، وقد تناول الاجتماع أوجه التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبين الاتحاد الدولى للسكك الحديدية كما قام الوفد بعمل بجولة تفقدية شملت محطة مصر بالقاهرة حيث أبدى الضيوف اعجابهم الشديد بما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من تطوير بكافة القطاعات وبخاصة بقطاع نظم الاشارات والوحدات المتحركة منذ تولى المهندس كامل الوزير – وزير النقل حقبة وزارة النقل حيث أكد رئيس الاتحاد على أن ما يتم من تطوير فى قطاع السكك الحديدية فى مصر يضاهى سكك حديد الدول المتقدمة.

وتفقد الوفد ورش الفرز والتى تضم ورش الجرارات والعربات المكيفة وورشة التالجو والذى يعد نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر وقد أبدوا اعجابهم بأنظمة السلامة والأمان المتبعة بالورش .

كما زار الوفد متحف السكة الحديد ، حيث أشادوا بمحتويات المتحف والذى يوضح مراحل تطوير السكة الحديد بمصر والذى يحتوى على ما يقرب من 700 نموذج من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية .



جانب من الاستقبال



جانب من اللقاء