رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ المصريين بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

القاهرة - سامية سيد - يهنئ الدكتور سامي فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية جموع المصريين بمناسبة عيد الشرطة الواحد والسبعين والذكرى الثانية عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.

وأضاف رئيس الأساقفة: يضحى رجال الشرطة البواسل بأرواحهم يوميًا من أجل إرساء الأمن والأمان فهم عيون مصر الساهرة ضد العدو.

وأكد رئيس الأساقفة: ثورة الخامس والعشرين من يناير قادها شباب مصر الأوفياء للنهوض بالمجتمع المصرى من أجل مستقبل أفضل.

واختتم رئيس الأساقفة إن المصريين جميعًا يقدرون تضحيات رجال الشرطة ويقفون جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية للنهوض بالبلاد، مصليًا أن يعيد الله تلك المناسبة على مصر بالخير والنماء.

هنأ الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وجاء فى بيان الكنيسة "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لعيد الشرطة".

وأضاف بطريرك الأقباط الكاثوليك في بيان "ونهنئ كذلك بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير، ونصلى إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

وفى سياق متصل، هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصرى بمناسبة عيد الشرطة المصرية الحادى والسبعين، وحلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير.

وجاء فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية بمصر، يسعدنى -ونحن نحتفل بعيد الشرطة المصرية، وذكرى 25 يناير- أن أبعث لسيادتكم والشعب المصرى العظيم خالص التهنئة بهذه المناسبة العظيمة التى نعتز بها جميعًا، والتى تذكرنا بتضحيات أبطالنا من رجال الشرطة الأوفياء، ودورهم الوطنى فى حماية أمن مصر وشعبها العظيم، ونحن نفخر دائمًا بتفانى وإخلاص رجال الشرطة المصرية، وتطلع جهاز الشرطة الدائم لتحقيق مستقبل أفضل للمصريين".

كما وجه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى السادة أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، بمناسبة عيد الشرطة المصرية.