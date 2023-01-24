شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تسجيل أكثر من مليون مواطن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى محافظة أسوان، لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها مؤخرًا للهيئة للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4236) لسنة 2022.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الدكتور أحمد السبكي التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان، وتفقد الإنشاءات الجديدة وأعمال التطويرات ورفع الكفاءة للمنشآت الصحية، وجاهزيتها، والإطمئنان على عمليات نقل الأصول العلاجية، وأعمال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، والتأكد من تذليل كافة العقبات والتحديات التي قد تواجه التشغيل، مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأسوان.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، عدد من المنشآت الصحية والأقسام المختلفة بمراكز ووحدات طب الأسرة من عيادات طب الأسرة والأسنان والأطفال والمعامل، كما اطلع على أعمال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات ومنظومة تسجيل المرضى، بالإضافة إلى تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفيات من العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعمليات والرعايات المركزة والحضانات والغسيل الكلوي علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء، والاطمئنان على تفعيل ميكنة نظم التشغيل.

ووجه السبكي، بمراجعة كافة أعمال التشغيل التجريبي، وسرعة الانتهاء من نقل الأصول العلاجية من وزارة الصحة والجهات التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، واستكمال التجهيزات، وتوفير كافة سبل الدعم والاحتياجات اللازمة لتطوير بيئة العمل بالمنشآت الصحية، وتأهيلها للحصول على التسجيل، موجهًا بتنفيذ برنامج تهيئة لتدريب كافة الأطقم الطبية على نظم العمل لمدة 6 شهور، مما يضمن التشغيل الأمثل للمنظومة، وتوفير أفضل خدمات ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء أسوان.

وأشار، إلى أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء السالف ذِكره تمت الموافقة على نقل تبعية عدد 90 منشآة صحية إلى الهيئة، تشمل 4 مستشفيات (المسلة "الحميات سابقًا"، الصداقة "أسوان التخصصي سابقًا"، حورس العام ش"إدفو العام سابقًا"، جراحة العيون والجراحات الدقيقة "الرمد سابقًا")، و6 مراكز طب أسرة (السيل، الحضري دراو، رعاية طفل كوم إمبو، بلانه، المحاميد، حاجر البصيلية)، إضافة إلى 80 وحدة طب أسرة، لافتًا إلى أنه سترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان على 123 منشآة صحية منها 11 مستشفى و 112 مركز ووحدة طب أسرة.

وأضاف، أنه تشمل تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بأسوان 9,2 مليار جنيه، فيما تبلغ تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية للمنشآت 2,5 مليار جنيه، وذلك لتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للخدمة لكافة منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون مواطن ضمن المنظومة بأسوان، بما يعادل أكثر من 60% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بالمحافظة والبالغ عددهم 1,6 مليون نسمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل يُغير شكل الرعاية الصحية في أسوان، ويضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، وتابع: أن مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في محافظات الصعيد، وأهمها في مجال الرعاية الصحية من خلال تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظتي الأقصر وأسوان، وذلك مع مراعاة التخطيط الصحي للمنظومة المبني على أحدث ما توصل إليه علم النظم الصحية بتوفير الخدمات الصحية حسب احتياجات كل محافظة وطبيعة الأمراض بها، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة بمعايير عالمية.

وفي ذات السياق، التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مثمنًا متابعته الميدانية ودعمه المستمر لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان على أعلى مستوى، لضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية لأبناء المحافظة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم.

تجدر الإشارة، إلى أن "أسوان" خامس محافظة من محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وأنه تشمل المرحلة الأولى 6 محافظات وهم "بورسعيد" والتي انطلقت بها المنظومة في عام 2019، و"الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" والتي انطلقت بهم المنظومة في 16 فبراير 2021، و"أسوان، السويس" والتى انطلقت بهما في نوفمبر 2022.