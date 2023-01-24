شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجه كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان 4 فبراير والان مع تفاصيل الخبر
وأعرب الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى عن تقديره لقطاع شئون التعليم والطلاب بقيادة الأستاذة الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على ما تقوم به من جهد وتفاني وحرصها الدائم على انتظام الدراسة والالتزام بالتوقيتات الموضوعة لضمان حسن سير الدراسة وإعلان النتائج قبل الموعد المحدد، كل اعضاء هيئه التدريس بالكليه علي اخلاصهم وحرصهم علي تقديم افضل خدمه تعليميه لابنائنا الطلاب.
وأفادت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بمتابعة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لأعمال الإمتحانات واعتماد احصائيات النتائج لمرحلة البكالوريوس والبرامج المتميزة، حيث قام باعتماد إحصائيات نتيجة مرحلة البكالوريوس الفصل الدراسي الأول العام الجامعي 2022/2023 والتي جاءت على النحو التالي:
الفرقة الأولي 90٪، الثانية 91٪، الثالثة 94٪،الرابعة 97٪.
وتم احصاء نتيجة برنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية والتي جاءت على النحو التالى:
برنامج المعلوماتية الطبية بنسبة 97٪
برنامج هندسة البرمجيات 99٪.