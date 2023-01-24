شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تختتم المرحلة الأولى من برنامج رفع الكفاءة الفنية لأطباء الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، المرحلة الأولى من برنامج رفع الكفاءة الفنية والعلمية لأطباء الأسنان على مستوى محافظات الجمهورية، والذي يتم بالتعاون بين الوزارة، ومنظمة الصحة العالمية، بما ينعكس بالإيجاب على خدمات طب الأسنان المقدمة للمواطنين، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الأولى شملت محافظات قنا، والمنيا، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، حيث تم تدريب 500 طبيب، بما يساهم في رفع كفائتهم، لتعظيم الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.

أشار "عبدالغفار" إلى أنه وفقًا للبرنامج، يتم تطوير الخدمة المقدمة بوحدات الرعاية الأولية والمراكز والمستشفيات التابعة للوزارة، لتدريب كافة الفرق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذه البرامج التدريبية من شأنها نشر المعرفة الحديثة والمهارات الصحية الجديدة بهذا التخصص، علاوة على تدريبهم على أحدث الأساليب العالمية.

وأكد أن وزارة الصحة والسكان، حريصة على مدّ جسور التعاون مع منظمة الصحة العالمية، بتنظيم جلسات نقاشية بين الاستشاريين والخبراء في تخصص طب الفم والأسنان، بهدف تبادل الخبرات والرؤى العلمية، بالإضافة إلى التشارك والاتفاق على وضع رؤية مستقبلية تستهدف وضع برامج تدريب عملية وعلمية لكافة الفرق الطبية بجميع محافظات الجمهورية، وتدريبهم على أحدث المهارات الصحية عالميًا، وأساسيات مكافحة العدوى، بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة الصحية للأسنان.

من جانبه، قال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، أن البرنامج يعد فرصة هامة لتبادل الخبرات والمهارات الطبية الحديثة بهذا الشأن، مثمنًا الدور الكبير الذي تبذله وزارة الصحة والسكان، لتقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين، من خلال تفعيل وتنشيط التوعية والعناية الصحية بأمراض الفم والأسنان من خلال القوافل العلاجية والتثقيفية، بالإضافة إلى جهود الدولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن، وذلك من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لصحة الفم والأسنان والتي انطلقت في 20 مارس 2022، للكشف المبكر عن أمراض وأورام الفم والأسنان.

ومن جانبه لفت الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بالوزارة، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لصحة الأسنان، حيث تعمل على توفير أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة بصورة دورية، فضلًا عن سدّ الاحتياجات اللازمة بكافة أماكن الخدمة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى التحديث المستمر لقاعدة البيانات للبروتوكولات والمبادئ التوجيهية الوقائية والتداخلية.

أضاف أن الوزارة بصدد إنشاء مراكز بحثية متخصصة في مجال طب الأسنان، بهدف مواكبة التحول التكنولوجي بطب الأسنان، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة مراكز أبحاث طب الأسنان القائمة ورفع كفائتها وإضافة كوادر بشرية جديدة لرفع الكفاءة المهنية والخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري.

من جانبها أشادت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بالتعاون المثمر بين الجانبين، مثمنة قوة العلاقات الثنائية التي تجمع المنظمة بالدولة المصرية، مؤكدًة أن مصر من أوائل الدول المتقدمة صحيًا وتسعى باستمرار لخلق نظم صحية متطورة، وتحسين بيئة العمل الطبي، معربة عن بالغ سعادتها بالتعاون المشترك والذي بدأ منذ عام 2018، بإطلاق أول برنامج تدريبي لأطباء الأسنان.

يُذكر أن الإدارة المركزية لطب الأسنان بالوزارة، تستهدف تنظيم 50 قافلة علاجية سنويًا، حيث تم تنفيذ 35 قافلة في 6 شهور، ليصبح ما تم تقديمه ضمن خدمات طب الأسنان من خلال القوافل العلاجية والتثقيفية بنسبة 75% من إجمالي المستهدف سنويًا.