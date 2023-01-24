شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تبدأ زراعة 500 ألف شجرة مثمرة وتواصل رفع مخلفات الهدم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة في زراعة 500 ألف شجيرة مثمرة، حيث تم اليوم البدء بزراعة مدارس عمرو بن العاص وحمزة عبد المطلب وعاطف السادات بحي السلام أول بأشجار مثمرة، تحت إشراف المهندس سيد محمد مدير المنطقة الشرقيه ضمن المبادرة بزراعه جميع المناطق بالقاهرة كمرحله أولي.

ويتم البدء بالزراعة بمعرفة المناطق الأربعة ومديري التجميل وفق خطط زراعة المحاور والشوارع والطرق والجزر الوسطي وأمام المدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الأهلية بكافة أرجاء القاهرة.

ويأتى ذلك بناءا على تعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهره للمركزيه للتجميل وتكليف المهندس هشام عبدالرازق رئيس الادارة المركزية للتجميل، وفى إطار مبادرة اتحضر للأخضر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي أساسها نشر الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وزراعة 100 مليون شجرة على مستوي الجمهورية.

وفى السياق، تابع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، رفع التراكمات والمخلفات بالإنقاذ المركزي بسيارات ومعدات الهيئة، حيث تم رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة بمنطقة كوبري الفطيم بمحور الميثاق بشرق مدينه نصر حيث تم تسويه وتمهيد الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقه مع الدفع بسيارات ومعدات الكنس الالي وسيارات المياه وفق خطط الهيئه لرفع مستوى النظافه ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة وخاصة في المحاور والطرق الجديدة.

ويأتى ذلك وفق خطط الهيئة لرفع التراكمات التاريخية حيث يعد ملف النظافة أحد أهم الملفات المهمة وخاصة التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش التاريخيه التي تحظى باهتمام الدولة المصرية ومحافظة القاهرة نظرا لارتباطها الوثيق بتحسين جودة حياة المواطن واستعادة الجانب الحضاري والجمالي لأحياء العاصمة.