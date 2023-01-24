شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تبدأ زراعة 500 ألف شجرة مثمرة وتواصل رفع مخلفات الهدم.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ويتم البدء بالزراعة بمعرفة المناطق الأربعة ومديري التجميل وفق خطط زراعة المحاور والشوارع والطرق والجزر الوسطي وأمام المدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الأهلية بكافة أرجاء القاهرة.
ويأتى ذلك بناءا على تعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهره للمركزيه للتجميل وتكليف المهندس هشام عبدالرازق رئيس الادارة المركزية للتجميل، وفى إطار مبادرة اتحضر للأخضر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي أساسها نشر الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وزراعة 100 مليون شجرة على مستوي الجمهورية.
وفى السياق، تابع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، رفع التراكمات والمخلفات بالإنقاذ المركزي بسيارات ومعدات الهيئة، حيث تم رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة بمنطقة كوبري الفطيم بمحور الميثاق بشرق مدينه نصر حيث تم تسويه وتمهيد الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقه مع الدفع بسيارات ومعدات الكنس الالي وسيارات المياه وفق خطط الهيئه لرفع مستوى النظافه ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة وخاصة في المحاور والطرق الجديدة.