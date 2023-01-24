شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تحتفل باليوم العالمى للتعليم وتنظم أنشطة متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، باليوم العالمى للتعليم من أجل تعميم فكرة التعليم وأهميته في العالم، ويحتفل العالم هذا العام 2023 بالتعليم تحت شعار "أعطوا الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار فى البشر".

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة (اليونسكو) إعلان يوم 24 من شهر يناير كل عام يوماً دولياً للتعليم وذلك تعظيماً لأهمية التعليم في تنمية ونهضة الأمم المختلفة، وإيماناً منها بأن البلدان لن تنجح أو تتقدم بدون المساواة وكسر حاجز الفقر الذي يسود بعض البلدان والذي يتسبب في تخلف الشعوب من أطفالها إلى كبارها، لذلك تم الإعلان عن اليوم العالمي للتعليم 2023 من أجل الحث على أهمية التعليم الجيد الشامل لجميع أفراد الشعوب دون تفرقة وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة.

وتحتفل المديرية بيوم العلم تحت شعار "إيلاء أولوية التعليم كوسيلة للاستثمار في البشر" وسوف يستهدف إحتفال هذا العام تمهيد الطريق لتحويل المبادرات التي تستهدف التعليم إلى أفعال على أرض الواقع، ويحث يوم التعليم على إعطاء الأولوية إلى التعليم الجيد المنصف الشامل لجميع الأفراد لتسريع عجلة التقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخطي حاجز العنصرية وعدم المساواة.





ويتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات والتي من أبرزها ما يلي:- تسليط الضوء على أهمية التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن التعليم حق من حقوق الإنسان، ويجب الحصول عليه مدى الحياة.

- يتم عقد اجتماعات دورية تهدف إلى تطوير العملية التعليمية في مختلف المجالات.

- أيضا يتم عقد العديد من الندوات والمؤتمرات العالمية وإلقاء الخطب التي تحث على أهمية التعليم .

- الحث على تطوير العملية التعليمية لمواكبة التطور التكنولوجي الذى نشهده في تلك العصور.

- وضع خطط مستقبلية تهدف إلى حل مشاكل التعليم ومواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية .

- إقامة بعض الفعاليات في مختلف المدارس ويلقي فيها المعلمون خطابات تبرز أهمية التعليم وإقامات اجتماعات لمناقشة أوضاع ومشاكل العملية التعليمية وتقييم الحالة التي وصل إليها التعليم فى ضوء رؤية مصر 2030.