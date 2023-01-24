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شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشيخ زايد.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وخلال جولته، وجه مدير المديرية، بتذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، مع التشديد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب المحمول أو أى وسائل اتصالات حتى لا يتعرض أحد منهم للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.
وأكد على تقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات، من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ، مؤكدا على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان الامتحانات
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشيخ زايد
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية