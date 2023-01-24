شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد إحصائية الشكاوى الخاصة بالمكتب الفنى لرئيس النيابة الإدارية لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء توجيهات المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، واتساقًا مع الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، عبر تفعيل منظومة شكاوى المواطنين الواردة بالطرق المستحدثة، تحقيقًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية مصر "20 / 30".

اعتمد المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، إحصائية الشكاوى الخاصة بمنظومة الشكاوى بالمكتب عن العام 2022.