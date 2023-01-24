شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى ووزير الداخلية بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهنيء المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الشرطة المجيد الواحد والسبعين والذكري الثانية عشر لثورة يناير2011.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على فخامة السيد الرئيس بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما يهنئ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة و المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد الواحد والسبعين التي دافع فيها رجال الشرطة البواسل عن الوطن ضد المحتل الأجنبي وضحوا بأرواحهم فداء له.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.