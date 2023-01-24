شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات للحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج المواطنون في كثير من الأحيان إلى صور طبق الأصل من مستندات خاصة بهم موجودة بالوحدات المحلية لإثبات حقوق الملكية عند فقد رخصة عقار أو محل وخلافه، ويمكنهم ذلك باتباع الإجراءات الآتية:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق)

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

ثانيا: المستندات والأوراق المطلوبة

- صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع)

- صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع)

- توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة

- خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك

- صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة

- الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند

ثالثا: الإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة لدى الوحدة المحلية.

- تقديم المستندات المطلوبة

- سداد الرسوم المستحقة للخدمة بالخزينة المختصة

- إصدار الإدارة الهندسية من واقع الملفات صورة من المستند المطلوب واعتمادها بشعار الجمهورية

- استلام الصورة وتلقي الخدمة

وتيسرا على المواطنين، أتاحت المحافظات مراكز تكنولوجية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى الحى، ففي حالة طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية يمكن للمواطن الحصول عليها باتباع الإجراءات الآتية:

- الذهاب للمركز التكنولوجي بالحي.

- ملئ النموذج وتقديم الطلب

- استلام الطلب

- فحص الملف

- تحديد الرسوم

- تحصيل الرسوم

- رد الإدارات المعنية

- تسجيل الموافقة

- إصدار صورة طبق الأصل واعتمادها

- تسليم المستند للعميل

وفي إطار مواكبة سياسة التحول الرقمي، أتاحت الدولة مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم ما يزيد عن 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة للتوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي أو المدينة؛ وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية.