شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تنعى الزميل علام عبد الغفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار رئيس قسم المحافظات فى الخليج 365 بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى مؤسسة وفريق عمل ”الخليج 365” برئاسة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365 الزميل الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقد صعدت روح الزميل إلى بارئها بعد صراع مع المرض استمر عدة أسابيع، جعلها الله في ميزان حسناته، ونعزى أنفسنا وأهله وأصدقائه ومحبيه، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانٍ فى عمله، رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى.