شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الخدمات المقدمة للأطفال بمنشآت الرعاية منذ الولادة وحتى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات المقدمة للأطفال فى منشآت الرعاية الأولية منذ الولادة وحتى 5 سنوات.

وتمثلت الخدمات فى الأتى:

1- التطعيمات الإجبارية

2- الفحص السمعى

3- فحص هرمون الغدة الدرقية وأمراض التمثيل الغذائى

4- متابعة الأطفال

5- صرف المغذيات الدقيقة

6- صرف الألبان شبيهة لبن الأم

7- صرف الألبان العلاجية

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل الواحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية لأكثر من 80 مليون مواطن، مشيرة إلى أن عدد المراكز والوحدات بلغ 5500 وحدة على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم مد ساعات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء، وذلك لاتاحة الخدمات الطبية والعلاجية المواطنين بشكل منتظم ومستمر مع توفير كوادر طبية مؤهلة تؤدى خدمات طبية وعلاجية وفق معايير الجودة .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم انشاء عيادات تخصصية تقدم خدمات الطوارئ وزيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل خدمات الطوارئ الأولية مضية أنه سيتم تطوير كافة المنشآت من حيث الكم والكيف .

ومن جهته، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"ليوم السابع"، إنه سيتم تحسين خدمات العلاج والرعاية لجميع المواطنين المقدمة فى مراكز ووحدات الرعاية الاولية التى تستقبل المواطنين بداية من سن الولادة وحتى سن الشيخوخة وبداية من التطعيمات الاجبارية عند الولادة والفحص السمعى وحتى مبادرة كبار السن والدعم النفسى .