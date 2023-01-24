شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تطرح لحوما بلدية بأسعار مخفضة فى 273 منفذا ثابتا ومتحركا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن عدد المنافذ الثابتة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى مقرات مديريات الزراعة و الإصلاح الزراعى والطب البيطرى فى المحافظات، بلغت 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1- تطرح الوزارة لحوما بلدية سعر الكيلو 150 جنيها والضأن 145 جنيها والأرز البلدى 13 جنيها رفيع الحبة و15 عريض الحبة، والعدس 17 جنيها للنصف كيلو، وطبق البيض الأحمر 81.75 جنيه، و77.75 جنيه للأبيض.

2- يتم عرض منتجات الوزارة من خضار ولحوم وسلع أساسية متضمنة الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك زيت الزيتون بأنواعه والمربات والبقوليات وأيضا جميع مصنعات اللحوم.

3- منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين.

4- توجد منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، أسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن كميات كبيرة أيضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.