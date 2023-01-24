شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا توقف موقع الكنيسة الأرثوذكسية عن استقبال طلبات الأسر مع البابا تواضروس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني مع أبنائه من كل الإيبارشيات هو خدمة يقدمها الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتوقف الموقع عن قبول الطلبات الجديدة لحين تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات المقدمة.

ويرسل الموقع رسالة على الإيميل الشخصي ورسالة نصية إلى مقدم الطلب بحسب ترتيب الإرسال، واستقبل الموقع حتى الآن حوالى 9 آلاف طلب لقاء وتمت تلبية حوالى 96 منها فقط، الأمر الذى أدى إلى وقف تقديم الطلبات لحين تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات.

ووعد الموقع كافة الأقباط فى مصر بإنجاز أكبر عدد ممكن من اللقاءات خلال الفترة المقبلة.



طلب لقاء البابا

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس فى 19 يناير الماضى، حيث صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء الأربعاء 18 يناير 2023، صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد في مقره ببيت الكرمة بكينج مريوط، الإسكندرية.

وذكر القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة، في بيان له، أن قداسة البابا ألقى عظة القداس، والتى حملت عنوان "المسيح المفرح".

ويأتى ذلك فى إطار استمرار قداسة البابا فى فترة الراحة الموصى بها من قبل الأطباء، إثر حالة الإجهاد التى تعرض لها مطلع الشهر الجارى.

وشارك فى الصلوات من أحبار الكنيسة، صاحبا النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات.

وبدأت العديد من الكنائس الأرثوذكسية في محافظات مصر المختلفة، قداسات عيد الغطاس المجيد، وكانت البداية بطقس اللقان تشبها لمعمودية السيد المسيح على نهر الأردن.

وتعتبر صلوات طقس اللقان إحدى الصلوات الهامة التى تستخدمها الكنيسة فى عدد من المناسبات، حيث ترمز لذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه فى خميس العهد قبل جمعة الصلبوت فى أسبوع الآلام، وكلمة "اللقان" اسم يونانى للإناء الذى يوضع فيه الماء للاغتسال، وتعنى وعاء، وتوجد نماذج له فى كنائس مصر القديمة على شكل وعاء من الحجر أوالرخام، مثبت فى أرضية الكنيسة، بينما توضع المياه فى الوقت الحالى فى وعاء عادى، ويصلى عليها الكاهن.

ويرتبط طقس اللقان بالأعياد ذات الصلة بالماء، لذلك يصلى فى 3 مناسبات فى عيد الغطاس وهى تذكار معمودية السيد المسيح، وفى قداس "خميس العهد" يقام اللقان، لتذكر تواضع السيد المسيح حينما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه، ويقام الطقس نفسه فى عيد الرسل، لأن الرسل تشبهوا بالمسيح فى الخدمة.

وفى عيد الغطاس، تُقرأ النبوات من العهد القديم، من "كتاب صلوات اللقان"، ويقوم الكاهن بـ"رشم الصليب"، أو وضعه على جباه الرجال بعد الصلاة على المياه، كرمزللاغتسال من الخطية، كما يرتبط عيد الغطاس لدى الأقباط المصريين بأكل القلقاس والقصب، وللاثنين دلالات مسيحية، فالقلقاس لا يؤكل إلا بعد نزع قشرته الخارجية كماحدث مع المسيح قبيل تعميده، وهو رمز التطهر من الخطيئة، أما القصب فيمتاز بكثرة السوائل داخله، ويرمز أيضًا لماء المعمودية.