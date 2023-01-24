كيفية قراءة بطاقة الاعتماد لتقاوى البطاطس الهولندى؟ مستشار وزير الزراعة يجيب

القاهرة - سامية سيد - تستورد مصر تقاوى البطاطس من 4 دول "تقريبا ما بين 130 - 170 ألف طن" سنوياً من هولندا "معظم التقاوي" والدنمارك وفرنسا وأسكتلندا وكميات قليلة من ألمانيا ولوكسمبرج، وكل دولة لها "هيئة عامة لفحص واعتماد التقاوي".

وتعد البطاطس محصولًا مهمًا فى هولندا من إجمالى المساحة المنزرعة من البطاطس والتى تبلغ حوالى 150،000 هكتار "370 ألف فدان – مصر تزرع ما يفوق 400 الف فدان" كل عام منهم ما بين 35000 و 38000 هكتار " ما بين 85- 100 الف فدان" من البطاطس لغرض التقاوى .

و توفر هولندا تقاوى البطاطس لجميع دول العالم تقريباً وتبذل جهوداً كبيرة فى البحوث ومراقبة الجودة، وبناء مجموعة قوية من الأصناف المتميزة، حيث يقوم حوالى 1500 مزارع معتمد انتاج حوالى مليون طن تقاوى سنوياً من 300 صنف معتمد.