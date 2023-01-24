شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد غرة شهر شعبان لعام 1444 هجريا والان مع تفاصيل الخبر
ويبقى الهلال الجديد لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (16 - 19 ) دقيقة.
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11 - 29 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1444 هـ فلكياً يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 .
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.