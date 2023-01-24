شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 248 محلا بتكلفة 200 مليون جنيه.. "Outlet" أضخم أسواق الملابس ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن مول الملابس المستعملة الجديد بمنطقة مجمع الأسواق بنطاق حي العرب، تكلف أكثر من 200 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المول الجديد أنشئ علي أعلى مستوى من الخدمات والنشاط التجاري للملابس المستعملة من أعظم ما يميز محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن المواطن يأتي من كافة المحافظات المصرية لشراء الملابس المستعملة لما تملكه من جودة عالية وأذواق جديدة.

وكان محافظ بورسعيد، حضر القرعة العلنية لمول الملابس المستعملة الجديد Outlet، وذلك بمقر الغرفة التجارية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومسئولي الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والتعاون الإنتاجي، وممثل شعبة الملابس المستعملة.

وقال محافظ بورسعيد، أنه جرى البدء في تطوير منطقة القنال الداخلى عام 2017 والبحث عن طريق التعاون الإنتاجي لدراسة حالات الإشغالات بمنطقة القنال الداخلي، واستغرقت الإجراءات 4 سنوات من البحث والدراسة والمراجعة، وجرى حصر المستحقين بإجمالي 190 مستحق.

وأضاف أن الغرفة التجارية ببورسعيد طالبت بزيادة عدد المحلات إلى 248 محل وجرى الموافقة على الطلب، وإضافة هذه الأسماء بالتعاون والدراسة بين التعاون الإنتاجي والغرفة، معلنًا عن فتح الباب لتلقي التظلمات لمدة أسبوع منذ إجراء القرعة، وأن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة سيقوم بسحب المحلات التي لم تبدأ في مزاولة أي نشاط بعد شهرين من تاريخ التعاقد.

وأشار رئيس الغرفة التجارية، إلى أن سعر المحلات بالمتر المربع شهريا 300 جنيه للدور الأرضي والأول، و255 جنيه للدور الثاني، و198 جنيه للدور الثالث، معلنًا عن أن الغرفة ستستقبل إعتبارا من غدا الاثنين حالات التظلمات والاستبدال.



