شكرا لقرائتكم خبر عن وليد طوغان: تقرير مجلس الوزراء لرصد الشائعات يرفع وعي المواطن ويحبط استهداف الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي وليد طوغان، رئيس تحرير مجلة صباح الخير، أن تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لحصاد الشائعات مهم جدا ومن أهم البيانات التي صنعتها الدولة المصرية، موضحا أن فكرة المصارحة والشفافية وتتبع الشائعات ومتابعة وتحليل الشائعات مهمة.

وأضاف وليد طوغان، في حوار ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن مجابهة الشائعات يستهدف توعية المواطن أمام الشائعات التي تعمل على هدم وعي المواطن والتعامل باستهداف وعي المواطن ناحية السلب، قائلا: "هدف هذه التنظيمات التشكيك وإثارة القلق والهدف أن الراي العام يغلي وميعرفش الحقيقة ويخدع".

وأوضح وليد طوغان، أن التنظيمات المعادية التي تعادي الدولة المصرية بعدما فشلوا في استهداف البلد عن طريق استخدام السلاح والتدمير توجهوا للكتلة الشعبية، متابعا: "لم يتبقى إلا الكتلة الشعبية الكبرى، وهذه الشائعات تستهدف الكتلة الشعبية والمجتمعية لخلخلة البلد".

وكان قد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2022.

وتطرق التقرير إلى أغرب الشائعات، والتي من بينها إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد، وطرح الحكومة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية، فضلاً عن تداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.

وأضاف التقرير أن أغرب الشائعات شملت أيضاً، إصدار الحكومة قراراً بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، بجانب صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانوني نهائياً لمنطقة الأهرامات بالجيزة، بالإضافة إلى شائعة فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء الامتحانات، وشائعة إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف لمنح المواطنين قروضاً مالية، وكذلك احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى مما يتسبب في أعطال السيارات.