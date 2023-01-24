شكرا لقرائتكم خبر عن طريق حضارى بمواصفات عالمية.. شاهد محور المنصورية بالجيزة بعد التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع تطوير طريق المنصورية بنطاق مركز ومدينة كرداسة، أحد أهم المشاريع التنموية التي أعادت للجيزة وجهتها الحضارية من جديد، بما اكتسبه من أهمية كبيرة ارتبطت بتطوير منطقة أهرامات الجيزة وتشييد المتحف المصري الكبير.

-تم تنفيذ المشروع بطول 6.7 كيلو متر وعرض 7 حارات مرورية، تمتد من حدود الطريق الدائري جنوباً حتى الدائري شمالاً، مروراً بشارعي الهرم وفيصل.

-شمل المشروع تطوير المطلع والمنزل من ترعة المنصورية إلى الطريق الدائري ضمن أعمال توسعة الطريق الدائري، بإجمالي طول 600 مترا، وعرض متوسط 8.5 متر من محور المريوطية، وحتى محور صحاري الأهرام.

-ساهم تطوير الطريق في تقليل الكثافة المرورية داخل محافظة الجيزة بنسبة 20% وكثافة الناقلات على الطريق الدائرى لمحور المنيب المتجه إلى جنوب الوادى بنسبة 30%.

-تكون المشروع من مطلع من ترعة المنصورية إلى الطريق الدائري بطول 330 مترا ويشتمل على باكية معدنية بطول 30 مترا ومنزل من الطريق الدائري إلى ترعة المنصورية بطول 280 مترا.

-تضمن المشروع، إنشاء ممشى سياحى بمنتصف الطريق عرضه 5 متر، وإنشاء عدد من البازارات السياحية بالممشى السياحى.

-شهد المشروع، إنشاء 12 محل حضاري ذات طابع فرعوني لتعكس الشكل الجمالي للمنطقة.

-شمل المشروع، إنشاء نافورات جمالية وتدعيم الطريق بمسطحات خضراء وأشجار ومقاعد للجلوس، مع مراعاة أن تكون اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة بالطراز الفرعوني.