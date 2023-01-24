شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 24/1/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:06 ص
موعد صلاة العصر 03: 3
موعد صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:44
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:11
موعد صلاة العصر 3:06
موعد صلاة المغرب 5:26 م
موعد صلاة العشاء 6:48 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 2:58 م
موعد صلاة المغرب 5:19 م
موعد صلاة العشاء 6:40 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:54
موعد صلاة العصر 2:55 م
وقت صلاة المغرب 5:17 م
وقت صلاة العشاء 6:34 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 05: 3
موعد صلاة المغرب 5:28 م
موعد صلاة العشاء 6:43