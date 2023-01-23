شكرا لقرائتكم خبر عن متى تسقط مديونية تراكم قراءات عداد الكهرباء؟..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1-في حالة ثبوت عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاكات بالزيادة أو النقصان بسبب خطأ من الشركة.
2- إذا ثبت انتظام المشترك بسداد فواتير الاستهلاك شهريا ولكن هناك خطأ فى المحاسبة.
3-تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ بما لا يزيد عن سنة من تاريخ اكتشاف الخطأ التزاما بأحكام القانون المدنى بالنسبة للتقادم.
4-ويتم تحصيل قيمة الزيادة المستحقة على المستهلك على أقساط شهرية مساوية لعدد أشهر المحاسبة بالخطأ بدون فوائد.
5-تسقط المديونية حتى وإن بلغت تراكم القراءة 10 سنوات و يتم تحصيل عام واحدة فقط بمعنى سقوط مديونية 9 سنوات و تحصيل عام واحد فقط.
6-التراكمات فى قراءة عداد الكهرباء هى عبارة عن فرق كبير بين ما يقوم المشترك بسداده بانتظام شهرياً و بين القراءة الفعلية الموجودة بالعداد.
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك قرار ، أصدر قراراً بإلزام شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بعدم تحصيل التراكمات الموجودة لدى بعض المشتركين نتيجة خطأ فى المحاسبة من قبل الشركة وليس بسبب المشترك و مرور أكثر من عام على هذه المديونية ولم يتم المطالبة و ذلك وفقا للقانون المدنية بسقوط تراكمات الخدمات بعد مرور أكثر من عام.