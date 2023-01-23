شكرا لقرائتكم خبر عن متى تسقط مديونية تراكم قراءات عداد الكهرباء؟..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن الحالات التي تسقط فيها مديونية تراكم قراءات عداد الكهرباء لشركات التوزيع، وذلك بعد قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتعديل المادة (19) من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء الصادرة بكتاب دوري الجهاز رقم 4 لسنة 2022 بشأن سقوط مديونية عداد الكهرباء، وفيما يلي الحالات التي تسقط فيها مديونية عداد الكهرباء:

1-في حالة ثبوت عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاكات بالزيادة أو النقصان بسبب خطأ من الشركة.

2- إذا ثبت انتظام المشترك بسداد فواتير الاستهلاك شهريا ولكن هناك خطأ فى المحاسبة.

3-تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ بما لا يزيد عن سنة من تاريخ اكتشاف الخطأ التزاما بأحكام القانون المدنى بالنسبة للتقادم.

4-ويتم تحصيل قيمة الزيادة المستحقة على المستهلك على أقساط شهرية مساوية لعدد أشهر المحاسبة بالخطأ بدون فوائد.

5-تسقط المديونية حتى وإن بلغت تراكم القراءة 10 سنوات و يتم تحصيل عام واحدة فقط بمعنى سقوط مديونية 9 سنوات و تحصيل عام واحد فقط.

6-التراكمات فى قراءة عداد الكهرباء هى عبارة عن فرق كبير بين ما يقوم المشترك بسداده بانتظام شهرياً و بين القراءة الفعلية الموجودة بالعداد.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك قرار ، أصدر قراراً بإلزام شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بعدم تحصيل التراكمات الموجودة لدى بعض المشتركين نتيجة خطأ فى المحاسبة من قبل الشركة وليس بسبب المشترك و مرور أكثر من عام على هذه المديونية ولم يتم المطالبة و ذلك وفقا للقانون المدنية بسقوط تراكمات الخدمات بعد مرور أكثر من عام.