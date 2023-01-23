شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الرئيس السيسي أكد على دور الشرطة في مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى جدد تأكيده على الثمن الذى دفعه المصريون لمواجهة الإرهاب والجريمة، كما أوضح التضحيات التي تم تقديمها من قبل المصريين لهزيمة الإرهاب.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن هزيمة الإرهاب ومواجهة الجريمة هو إنجاز مهم جاء من أرواح شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة، موضحا أن احتفالية اليوم كانت مهمة للغاية، وتم فيها تكريم أسر الشهداء .

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أن الاحتفالية شهدت كشف التطورات في الجريمة والتطورات في مواجهة تلك الجرائم المستحدثة، بجانب توضيح جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أن الرئيس السيسى حرص على توضيح بعض المفاهيم عن الأزمة الاقتصادية والتأكيد على أن الأزمة أزمة عالمية وليست في مصر فقط .