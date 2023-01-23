شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكرم الفائزين بالمرحلة الأولى من جائزة محمد بن زايد لأفضل مدرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، المعلمين الفائزين في المرحلة الأولى من مسابقة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، بحضور الدكتور حمد الدرمكي أمين عام الجائزة.

والمعلمون الفائزون هم: ربيع عبد الوهاب ربيع، وأحمد محمد مبروك، وخديجة جمعة عبد المعطي محمد.

وهنأ الدكتور رضا حجازي، المعلمين الفائزين، قائلاً إن المعلم هو صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لخدمة ورقي وطنه، ولا يختلف اثنان على أن المعلم هو شريان العملية التعليمية والقوة الدافعة للتعلم.

وأضاف الوزير أن الأسلوب الذي يتبعه المعلم ومدى إلمامه بأساليب التدريس، يعتبر من أبرز المقومات التي تجذب الطالب إلى التفوق والتميز في المدرسة، كما أن تعامل المعلم مع طلابه بعدالة وترسيخ التوقعات الإيجابية والتخطيط الجيد للدروس تجعل منه معلمًا ناجحًا.

وأكد الدكتور رضا حجازي، على العلاقة الوطيدة التي تربط بين مصر والإمارات، والتعاون في عدة مجالات، من بينها التعليم قبل الجامعي، مشيدًا بمسابقة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في نشر ثقافة التميز محليًا وَدَوْلِيًّا، ودورها في دعم وتشجيع الإبداع والابتكار في التعليم ومساهمتها في استقطاب ونشر الممارسات الدولية الناجحة.

وأكد الدكتور حمد الدرمكى أمين عام الجائزة، أن الجائزة تأتي في إطار إيمان القيادة الرشيدة بالدور المحوري للمعلم والدورة الحالية تشهد مشاركة عدد كبير من الدول، مشيرًا إلى أن قيمة ومكانة الجائزة معرفيًا، انعكس إيجابيًا بزيادة أعداد المشاركات من المعلمين بشكل لافت، إلى جانب تحقيق مكسب إضافي، وهو مشاركة دول عربية أخرى.

وأهدى الدكتور رضا حجازي درع الوزارة للأمين العام للجائزة، كما أهدى الدكتور حمد الدرمكي درع الجائزة للوزير.

حضر الاجتماع الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد شريف منسق الجائزة في مصر، ومن دولة الإمارات العربية المتحدة علياء المحرزي منسق الجائزة، وزينب الحمادي منسق الجائزة.