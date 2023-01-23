شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية الأسبق: الشرطة المصرية دافعت عن كرامة ورفعة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الشرطة المصرية دافعت عن كرامة ورفعة الوطن، موضحا أن الشرطة قدمت كل غال ونفيس لخدمة الوطن وضمان استقراره على مر الأوقات.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الشرطة المصرية واجهت أزمات كثيرة على مر الزمان، وآخرها فوضى الربيع العربى، وما تعرضت له مصر من مغامرة استهدفت الوطن العربى كى تهدم مفهوم الدولة الوطنية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن دور الشرطة المصرية في الحفاظ على هذا الوطن، بدأ منذ عقود، وقدمت فيه من دماء أفراد الشرطة الكثير، موضحا أم الشرطة ضحت بدماء الكثير من ابنائها للحفاظ على استقرار الوطن.

وفى وقت سابق قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن الدولة المصرية تشهد تطورا تكنولوجيا كبيرا، أجدى إلى ميكنة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن المصرى، في إطار جهود التحول للتحول الرقمى.

وأضاف الكاتب الصحفي زكي القاضي، خلال تصريحات على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حديثه اليوم قدم رؤية الدولة المصرية ولماذا اتجهنا لهذه المسارات وعملنا عليها وكان الهدف منها جذب الاستثمارات ونكون أمنين في وضعنا الاقتصادى.