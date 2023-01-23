شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحصل غير حاملى البطاقات التموينية على كارت الخبز البلدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين، على توفير الخبز المدعم لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش، كما تسعى الوزارة أيضا حاليا إلى توفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة، وأقل من الخبر السياحى، فى إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض، مقارنة بسعر الخبز السياحى "الحر" فى الأسواق.

وأكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية حريصة على توفير الخبز لكافة المواطنين، سواء من خلال صرف الخبز المدعم على بطاقات التموين، أو العمل حاليا لتوفير الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية، حيث سيتم إتاحة كارت ذكى مسبوق الدفع بفئات مختلفة، يستطيع المواطن ممن ليست لديه بطاقة تموينية شراءه من مكاتب البريد وفقا لاحتياجاته من الخبز والتوجه إلى المخابز البلدية التي ترغب في طرح الخبز "الحر" بالتكلفة الفعلية، بجانب أيضا استمرار وزارة التموين في طرح الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف لأصحاب البطاقات التموينية .

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين، وسيتم تحديد سعر الخبز بالتكلفة، التي ستكون أقل من سعر الخبز الحر "السياحي" فى الأسواق، وبمجرد تطبيق هذه المنظومة، يستطيع المواطن ممن ليست لديه بطاقة تموين الحصول على الخبز البلدي بسعر التكلفة من خلال إتاحة كارت ذكى مسبوق الدفع يحصل عليه غير المقيدين في منظومة الدعم من مكاتب البريد، ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بتطبيق التجربة بشكل تجريبى بأحد المنافذ للوصول الى طريقة لطرح الخبز بالتكلفة الفعلية بسهولة ويسر للمواطن.