شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد الشرطة ويكرم الأبطال وأسر الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد الشرطة ويكرم الأبطال وأسر الشهداء ويعلن: احتفالية كبيرة فى العريش ورفح بالقضاء على الإرهاب.. وزير الداخلية: نواجه الأفكار المتطرفة ومخططات نشر الشائعات والفوضى.. نصحح أفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية.. نشارك فى إعداد برامج وفق أسس علمية.. ونطبق فلسفة عقابية وإصلاحية حديثة

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الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد الشرطة ويكرم الأبطال وأسر الشهداء ويعلن: احتفالية كبيرة فى العريش ورفح بالقضاء على الإرهاب.. استطعنا القضاء على الإرهاب بنسبة تقترب من 100..%نجحنا فى إنزال طائرة بشمال سيناء لأول مرة من 8 سنوات.. وبناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومى

الاقتصاد لن ينمو دون بنية أساسية ظروفنا الاقتصادية والسكانية تحتم علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة.. هناك محاولات دائما لتضليل الناس وعندى ثقة فى الشعب.. والمصريون حافظوا على دولتهم ورفضوا دعاوى الهدم والتدمير

«واثقون فى الله أولا ثم أنفسنا.. ومفيش حد يغلب الدولة والشعب» محاولات كثيرة استهدفت هدم الشرطة علشان البلد تضيع.. والله حمى مصر وفى بلاد بقالها 20 سنة غير قادرة على العبور

أسر شهداء الشرطة قدموا أرواح الأبناء فداء للوطن عن طيب خاطر.. الرئيس يصدق على ترقية البطل طارق عبدالوهاب لرتبة عقيد.. ويؤكد: الترقية مش تعويض تطوير قناة السويس لمجابهة تطورات التجارة الدولية.. وأضفنا ضعف شبكة الكهرباء



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وزير الداخلية: نواجه الأفكار المتطرفة ومخططات نشر الشائعات والفوضى.. نصحح أفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية.. نشارك فى إعداد برامج وفق أسس علمية.. ونطبق فلسفة عقابية وإصلاحية حديثة