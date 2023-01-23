شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عمليتنا العسكرية رد على عدوان أمريكى مرتقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السلطات الروسية، إن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ردا على عدوان أمريكي مرتقب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ألمح إلى التعاون الاقتصادي الذي يجمع موسكو بدول الاتحاد الأوراسي، خلال كلمته في لقاء مع ممثلي دول الاتحاد عبر تقنية الفيديو.

وأضاف "مشيك" أن بوتين شدد على ضرورة مواجهة جميع التحديات الأمنية التي تحيط بالاتحاد الأوراسي، خاصّة تمدد حلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية عبر فنلندا والسويد، إذا ما انضما إلى الحلف، وهو ما لا تقبل به موسكو.

وأوضح أن "بوتين" أكد أن روسيا ليست الجهة التي بدأت الحرب بأوكرانيا، إنما القرارات الخاطئة من الغرب وتقديم الأسلحة إلى كييف هو ما دفع موسكو للدفاع عن أمنها القومي.

وأشار "مشيك" إلى أن روسيا تعمل على التعاون مع الاتحاد الأوراسي، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول الاتحاد.

واستطرد "مشيك" أن روسيا ترى أن تاريخ 24 فبراير 2022 ساعد على ظهور عالم متعدد الأقطاب، وأن الاتحاد الأوراسي سيكون من أهم التحالفات على الساحة الدولية؛ نظرًا للموارد التي تتمتع بها دول الاتحاد.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوراسي يستطيع مواجهة جميع التحديات الغربية، بحسب تصريحات الرئيس الروسي خلال خطاب اليوم.