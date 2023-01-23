شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يستقبل وفد "ديموكريتوس اليونانية" لتطوير برنامج المعلم الدولى والان مع تفاصيل الخبر
حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، و الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات، و الدكتورة ساره البيه وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، و الدكتورة لبني شهاب نائب مدير المكتب.
وتأتي الزيارة كنتاج لجلسات وورش عمل بدأت بالتعاون بين كلية التربية الرياضية بنات ونظيرتها بالجامعة اليونانية بتنسيق من مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، حيث بدأ برنامج الزيارة باستضافة الوفد بكلية التربية الرياضية بنات للتعرف على إمكانيات الكلية، ومواردها البشرية، والمنشآت الرياضية، والأقسام الأكاديمية المختلفة تمهيدا للقاء اليوم لبحث اوجه التعاون.
وقد أشاد الشريك اليونانى بحماس ونشاط أعضاء هيئة التدريس لتطوير لائحة البرنامج المشترك الذى يعد أول برنامج من نوعه يتم فى اليونان بالتعاون مع الجامعات المصرية والذى تم عرضه على وزارة التعليم العالى باليونان والتى أعلنت دعمها الكامل للبرنامج، كما أكد مجلس الوزراء اليونانى أن الشهادة الممنوحة من البرنامج سوف تكون معتمدة فى أوروبا وبالتالي تتيح للخريج الالتحاق بسوق العمل فى نطاق الاتحاد الأوروبي وليس اليونان فقط، وشجعت الجهود لاستكماله واعتماده لما له من دور مستقبلى فى دعم التعاون الدولي وفتح آفاق للشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية الدولية، وتفعيل أنشطة التعاون البحثي والتعليمي بين جامعة حلوان والجامعات اليونانية من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وعقد برامج مشتركة، في مختلف المجالات العلمية المختلفة، والمشاركة فى المشروعات الدولية التي ترتقى بالتصنيف الدولي للجامعيين.