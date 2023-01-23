شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يستقبل وفد "ديموكريتوس اليونانية" لتطوير برنامج المعلم الدولى والان مع تفاصيل الخبر

. القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور فوتيوس ماريس رئيس جامعة ديموكريتوس اليونانية والوفد المرافق له وتضمن الدكتور ماريا ميتشالوبولو نائب رئيس الجامعة، والدكتور فاسيليكى ديرى عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة، وتهدف هذه الزيارة إلى تطوير برنامج مشترك لإعداد معلم دولى فى التربية الرياضية فى المرحلة الجامعية الأولى لضمان تخريج معلم قادر على المنافسة الدولية، مما يسهم فى تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية بين جامعتى حلوان وديموكريتوس اليونانية، وتعميق التعاون المشترك، حيث تتطلع الجامعة إلى تعزيز هذا التعاون الأكاديمى المثمر فى مجالات التدريس، والبحث العلمى، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب للارتقاء بالمستوى الأكاديمى والبحثى للجامعة على المستويين المحلى والعالمي

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، و الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات، و الدكتورة ساره البيه وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، و الدكتورة لبني شهاب نائب مدير المكتب.

وفي كلمته رحب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالضيوف مؤكداً أن هناك تعاون كبير وعلاقات وطيدة بين مصر واليونان تمتد لجذور التاريخ وقام اليونانيين بنقل الحضارة المصرية لأوروبا، ويأتي هذا التعاون في ظل دعم واهتمام جامعة حلوان بالعلوم الرياضية، مشيرًا إلى أن الجامعة تهتم بصورة كبيرة بالقطاع الرياضي وتضم الكليات الأم في مجال الرياضة كليتي التربية الرياضية بنين بالهرم وبنات بالجزيرة موضحًا أن الجامعة بصدد عمل تطوير شامل في كافة اللوائح الخاصة بالكليتين والمقررات لدعم علوم الرياضة والتسويق الرياضي والتدريب والتأهيل الرياضي، ويتم العمل لتحويل الكليتين لمنشأة رياضية كاملة ونادي رياضي كبير، ليكونا مركز تعليم وتدريب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولخدمة المناطق المحيطة، وهناك توجه في الوقت الحالي للتطوير الشامل في علوم الرياضة ونحتاج لمزيد من التطوير ونسعى لتعميق الشراكات والشهادات المشتركة وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خاصة أن هناك تشابه كبير بين الجامعتين في المقررات وأعداد الطلاب والمنشآت.

وتأتي الزيارة كنتاج لجلسات وورش عمل بدأت بالتعاون بين كلية التربية الرياضية بنات ونظيرتها بالجامعة اليونانية بتنسيق من مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، حيث بدأ برنامج الزيارة باستضافة الوفد بكلية التربية الرياضية بنات للتعرف على إمكانيات الكلية، ومواردها البشرية، والمنشآت الرياضية، والأقسام الأكاديمية المختلفة تمهيدا للقاء اليوم لبحث اوجه التعاون.

وقد أشاد الشريك اليونانى بحماس ونشاط أعضاء هيئة التدريس لتطوير لائحة البرنامج المشترك الذى يعد أول برنامج من نوعه يتم فى اليونان بالتعاون مع الجامعات المصرية والذى تم عرضه على وزارة التعليم العالى باليونان والتى أعلنت دعمها الكامل للبرنامج، كما أكد مجلس الوزراء اليونانى أن الشهادة الممنوحة من البرنامج سوف تكون معتمدة فى أوروبا وبالتالي تتيح للخريج الالتحاق بسوق العمل فى نطاق الاتحاد الأوروبي وليس اليونان فقط، وشجعت الجهود لاستكماله واعتماده لما له من دور مستقبلى فى دعم التعاون الدولي وفتح آفاق للشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية الدولية، وتفعيل أنشطة التعاون البحثي والتعليمي بين جامعة حلوان والجامعات اليونانية من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وعقد برامج مشتركة، في مختلف المجالات العلمية المختلفة، والمشاركة فى المشروعات الدولية التي ترتقى بالتصنيف الدولي للجامعيين.