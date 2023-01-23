رئيس الطائفة الإنجيلية: "نشعر بفخر أن نكون جزءًا من المبادرات الرئاسية"

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس رابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بحضور الدكتور القس رياض جرجور، رئيس منتدى الثقافه والحوار بلبنان، والسيده روز أنجيلا جرجور، الأمين العام لرابطه الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط.

ورحب وزير التربية والتعليم اللبناني برئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والسادة الضيوف، معبرًا عن سعادته واعتزازه بالزيارة، كما أشاد الدكتور عباس الحلبي بطبيعة العلاقات المصرية اللبنانية، والتي تتميز بالمحبة والتعاون.

ومن جانبه عبر "زكي" عن اعتزازه الكبير بالزيارة، وعن مدى عمق العلاقات القوية التي تربط الشعب المصري واللبناني، وقال رئيس الإنجيلية: "نصلي من أجل استقرار لبنان العزيز، وتربطنا علاقة محبة متجذرة مع الشعب اللبناني".

وتناول الحوار أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في المرحلة الدقيقة في المنطقة العربية، وكذلك شؤون التربية والتحديات التي تواجه الأجيال الناشئة، ومن جانبه أشار رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خلال حواره، لأهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني المصري في التعاون مع مؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع المختلفة، وقال: "نشعر بفخر أن نكون جزءًا من المبادرات الرئاسية التي تنفذها الدولة المصرية، حيث تلعب دورًا هامًّا في السلام المجتمعي، وجاءت المبادرات كخطوة هامة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرات التحالف الوطني، وهي من المشروعات الهامة على أرض الواقع التي لها تأثير مباشر في حياة ملايين المصريين".