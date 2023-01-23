شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: "نشعر بفخر أن نكون جزءًا من المبادرات الرئاسية" والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه عبر "زكي" عن اعتزازه الكبير بالزيارة، وعن مدى عمق العلاقات القوية التي تربط الشعب المصري واللبناني، وقال رئيس الإنجيلية: "نصلي من أجل استقرار لبنان العزيز، وتربطنا علاقة محبة متجذرة مع الشعب اللبناني".
وتناول الحوار أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في المرحلة الدقيقة في المنطقة العربية، وكذلك شؤون التربية والتحديات التي تواجه الأجيال الناشئة، ومن جانبه أشار رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خلال حواره، لأهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني المصري في التعاون مع مؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع المختلفة، وقال: "نشعر بفخر أن نكون جزءًا من المبادرات الرئاسية التي تنفذها الدولة المصرية، حيث تلعب دورًا هامًّا في السلام المجتمعي، وجاءت المبادرات كخطوة هامة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرات التحالف الوطني، وهي من المشروعات الهامة على أرض الواقع التي لها تأثير مباشر في حياة ملايين المصريين".