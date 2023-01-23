شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إضافة 30 وحدة طبية جديدة بمستشفيات التأمين الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إضافة 30 وحدة جديدة من الوحدات الطبية التخصصية بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى بمختلف محافظات الجمهورية، خلال العام الماضى 2022، وذلك فى إطار التوسع فى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يضمن استمرار رفع جودة وكفاءة الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوحدات الجديدة تضمنت افتتاح؛ وحدة قسطرة مخية بمستشفيات (صيدناوي، الفيوم م. بنها،)، ووحدة قسطرة قلبية بمستشفيات (النصر حلوان، المنيا)، ووحدة القسطرة الطرفية بمستشفيات (مبرة الزقازيق،الفيوم)، وحدات العناية المركزة الجديدة بمستشفيات (العبور بكفر الشيخ، صيدناوي، مبرة المحلة، النصر حلوان)، ووحدة رعاية قلب ووحدة سكتة دماغية بمستشفى الفيوم، وحدة جراحة الأطفال ووحدة الغسيل الكلوى للأطفال ووحدة فصل البلازما بمستشفى العبور بكفر الشيخ، ووحدة زراعة القوقعة بمستشفيات (المنصورة، المنيا)، ووحدة زراعة القرنية بمستشفيات (صيدناوي، بهتيم، 6 أكتوبر).

وأشار "عبدالغفار" إلى استحداث وحدة تفتيت حصوات الكلى عن طريق جهاز الصدمات ووحدة منظار الكلى بمستشفى 6 أكتوبر، ووحدة الأشعة التداخلية لأمراض الكبد والكلى بمستشفى جمال عبد الناصر، ووحدة الجراحات الميكروسكوبية لعمليات جراحات العمود الفقري وعمليات المخ والأعصاب بمستشفى صيدناوي، ووحدة الغسيل الكلوى للأطفال ووحدة فصل البلازما والتوسع فى أقسام وأسرة العناية المركزة والحضانات بمستشفى مبرة المحلة، ووحدة فصل البلازما بمستشفى المنصورة، ووحدة القلب المفتوح بمستشفى بنها، وزيادة قدرات جراحات القلب المفتوح من خلال زيادة 2 ماكينة قلب المفتوح بمستشفيات (بهتيم، الطلبة سبورتنج)، فضلاً عن إضافة خدمة الحقن الشريانى لأورام الرحم بمستشفى المقطم).

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين شملت إضافة خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة، على رأسها الخدمات الخاصة بالقلب والأوعية الدموية والتي تضمنت زراعة الصمام الأورطي بواسطة القسطرة (TAVI) بتكلفة 320 ألف جنيه للعملية الواحدة، حيث تم إجراء العملية لـ 152 حالة بمستشفيات الهيئة، فضلاً عن إدراج خدمة إصلاح تمدد الشريان الأورطي الباطني باستخدام الدعامة المغطاة (EVAR) والتي تصل تكلفتها إلى 600 ألف جنيه للحالة وتم إجراء 142 عملية، متابعاً أنه تم استحداث استخدام جهاز موجات صوتية داخلية(IVUS) لتقييم التضيقات بالشرايين التاجية، واستخدام جهاز تقشير الكالسيوم بالشرايين التاجية لعلاج زيادة الترسبات.

وتابع "ضاحي" أنه تم استحداث عدد من الخدمات في تخصص جراحة المخ والأعصاب تضمنت إدراج (خدمة تركيب جهاز لتحفيز العصب الحائر بمستشفى مدينة نصر بتكلفة تصل إلى 280 ألف جنيه للحالة، وتم إجراء 25 عملية، وخدمة تركيب جهاز تحفيز عمق المخ DBS بتكلفة 20 ألف جنيه للعملية الواحدة وتم إجراء 17 حالة عملية)، وفي مجال طب الأسنان تم إدراج خدمات الاستعاضة للأسنان (طرابيش البورسلين)، وخدمة علاج أسنان المواليد وذوي الاحتياجات الخاصة تحت مخدر عام بمستشفيات (أطفال مصر والمقطم بمحافظة القاهرة، الطلبة سبورتنج بمحافظة الاسكندرية)، فضلاً عن التعاقد مع المركز القومى للبحوث لتقديم خدمات الاسنان، وانشاء مركز الأسنان بالعيادة الشامله ببني سويف.

وأشار "ضاحي" إلى إدراج عدد من الخدمات في مجال الأشعة تضمنت (استحداث 4 وحدات أشعة مقطعية C.T بمستشفيات الهيئة، وإدراج خدمة الرنين المغناطيسي بمستشفى المقطم، وإدراج خدمة الاشعة التداخلية بمستشفى مدينة نصر ومركز أورام مدينة نصر)، وفي مجال أمراض العيون تم استحداث خدمات (علاج أورام العيون بمستشفيات الهيئة، وأخذ عينات تضاريسية لأورام الجفون، وزراعة القرنية بمستشفى مدينة نصر ومستشفى صيدناوي)، وفي مجال علاج أمراض الصدر تم إدخال خدمة قياس وظائف التنفس بعيادات الصدر واستحداث عدد 10 أجهزة سبيروميتر، وتطوير بروتوكول علاج حساسية الصدر والسدة والرئوية للأطفال فوق 12 سنة وتعميمه على الأطباء بجميع فروع الهيئة وجاري استحداث بروتوكول ما تحت 12 سنة، فضلاً عن تجهيز عيادات خاصة بجهاز نيبوليزر لعلاج الأطفال ممن يعانون من حساسية الصدر للتسهيل على المرضى في تلقي الخدمات دون الإضطرار إلى الذهاب لوحدات الطواريء بالمستشفيات تخفيفاً على الطفل وولى الأمر مع تلقي العلاج اللازم بعيادات الهيئة والتي تبلغ (277) عيادة شاملة تستقبل الفئة العمرية من يوم إلى 18 سنة.

ولفت "ضاحي" إلى توريد ( 25 جهاز أشعة سينية، 110 جهاز تنفس صناعي، 95 جهاز رسم قلب، 6 أجهزة أشعة مقطعية، 40 جهاز موجات فوق صوتية، 9 جهاز إيكو، 50 ماكينة غسيل كلوي، 2 ماكينة قلب مفتوح)، فضلاً عن 27 جهاز "CR"، و20 وحدة أسنان، بالمستشفيات التابعة للهيئة خلال عام 2022.