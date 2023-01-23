شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يلتقى وفد وزارة الأوقاف والشئون الدينية العمانية لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر
وخلال اللقاء، أكد الدكتور الضويني عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأزهر وسلطنة عمان، وجهودهما المثمرة التي تعكس الرؤية الإسلامية المشتركة، للقضايا والتحديات المعاصرة التي تواجهها الأمة، مشيدًا بدور سلطنة عمان في دعم العلم والمعرفة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
من ناحية أخرى كان قد تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يرافقة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حيث تابعا الإعدادات والتجهيزات الخاصة بالجناح وما يشمله من أركان وقطاعات.
وحرص وكيل الأزهر على تشجيع القائمين على تجهيز جناح الأزهر، مشيدًا بما تم إنجازه على أرض الواقع خلال مدة زمنية قصيرة، من تهيئة منفذ بيع الكتب وقاعة الندوات والبانوراما وأركان الفتوى والطفل والمخطوطات ومجلة نور والخط العربي، مطالبًا الجميع ببذل أقصى ما لديهم حتى يخرج الجناح بالصورة التي تليق بمكانة مؤسسة الأزهر العالمية.
ووجه وكيل الأزهر بزيادة عدد المقاعد الخاصة برواد جناح الأزهر، وبخاصة في قاعة الندوات التي تشهد كل عام إقبالا متزايدًا من جمهور المعرض، موصيًا بحسن التعامل مع الجمهور وإمداده بالمعلومة الصحيحة حول الأزهر وإصداراته وجهوده المختلفة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة رواد الجناح.