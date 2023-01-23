شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يلتقى وفد وزارة الأوقاف والشئون الدينية العمانية لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفدا من وزارة الأوقاف والشئون الدينية العمانية برئاسة الدكتور أحمد بن سعود، الأمين العام بمكتب المفتي العام لسلطنة عمان، اليوم الإثنين، بمشيخة الأزهر الشريف، لبحث أوجه التعاون العلمي والدعوي والثقافي المشترك.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور الضويني عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأزهر وسلطنة عمان، وجهودهما المثمرة التي تعكس الرؤية الإسلامية المشتركة، للقضايا والتحديات المعاصرة التي تواجهها الأمة، مشيدًا بدور سلطنة عمان في دعم العلم والمعرفة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد بن سعود، الأمين العام بمكتب المفتي العام لسلطنة عمان، عن تقديره للأزهر الشريف، وللدور الكبير الذي يقوم به أساتذته وعلماؤه في نشر صحيح الدين، وتعزيز الهوية العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن الأزهر له مكانة كبيرة في قلوب العمانيين، وأن علماءه كانوا خير سفراء لمصر والأزهر، نقلوا العلم الحصين والحضارة لإخوانهم في عُمان.

من ناحية أخرى كان قد تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يرافقة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حيث تابعا الإعدادات والتجهيزات الخاصة بالجناح وما يشمله من أركان وقطاعات.

وحرص وكيل الأزهر على تشجيع القائمين على تجهيز جناح الأزهر، مشيدًا بما تم إنجازه على أرض الواقع خلال مدة زمنية قصيرة، من تهيئة منفذ بيع الكتب وقاعة الندوات والبانوراما وأركان الفتوى والطفل والمخطوطات ومجلة نور والخط العربي، مطالبًا الجميع ببذل أقصى ما لديهم حتى يخرج الجناح بالصورة التي تليق بمكانة مؤسسة الأزهر العالمية.

ووجه وكيل الأزهر بزيادة عدد المقاعد الخاصة برواد جناح الأزهر، وبخاصة في قاعة الندوات التي تشهد كل عام إقبالا متزايدًا من جمهور المعرض، موصيًا بحسن التعامل مع الجمهور وإمداده بالمعلومة الصحيحة حول الأزهر وإصداراته وجهوده المختلفة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة رواد الجناح.