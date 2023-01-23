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شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح معانى 9 أسماء لشهر رجب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" سبب تسمية شهر رجب بعدد من الأسماء.
- رجب: لأنه كان يرجب فى الجاهلية، أى يعظم.
- الأصب: لأن كفار مكة كانوا يقولون: إن الرحمة تصب فيه صبًا.
- الأصم: لأنهم كانوا يتركون القتال فيه، فلا يسمع فيه قعقعة السلاح، ولا يسمع فيه صوت استغاثة.
- المعلى: أعلى سهام الميسر الذى يحدد الأنصبة عندهم، فيقولون لفلان: السهم المعلى، وسمى بذلك لكونه رفيعًا عندهم فيما بين الشهور.
- المقيم: لأن حرمته ثابتة لم تنسخ، فهو أحد الأشهر الأربعة الحرم.
- الهرم: لأن حرمته قديمة من زمن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
- رجم: بالميم لأن الشياطين ترجم فيه، أى تطرد.
- المبرئ: كانوا فى الجاهلية يعدون من لا يستحل القتال فيه بريئًا من الظلم والنفاق.
- شهر العتيرة: لأنهم كانوا يذبحون فيه العتيرة، وهى المسماة الرجبية، نسبة إلى رجب.
اسماء شهر رجب
رجب
الأصب
الأصم
المعلى
المقيم
الهرم
رجم
المبرئ
شهر العتيرة