شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الله حمى مصر وفيه بلاد بقالها 20 سنة غير قادرة على العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية جزء من الاقتصاد العالمي، متابعا: "احنا جزء من الاقتصاد العالمي.. هو أنتوا مش بتسمعوا في الأخبار، سواء جورنال أو في التليفزيون أن فيه اقتصادات كبيرة بتعاني وتتأثر.. ومش هذكر أسماء.. وفيه دولة كبيرة معرضة أنها مش تدفع الدين الحكومي بتاعها.. مش بتسمعوا ده.. ده حاجة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ 71: "مؤسسات التمويل الدولية.. صندوق النقد الدولي.. وتداعيات الأزمة العالمية تؤثر على الاقتصاد العالمي.. بقول الكلام ده.. ماشيين في طريقنا.. وصامدين.. احنا جزء من الدنيا ومش منفصلين عنها".

وتابع الرئيس السيسي: "شوفوا اللي بيتكلموا.. اللى عندهم الظروف دي فى دول جنب مننا.. وبعضهم من 20 و30 سنة ومش يتجاوزها حتى الآن.. مش هقول أسماء دول.. ومش طبيعتنا نزعل أو نسئ.. بقالهم 20 سنة.. طب انت ازاي خلصت ازاي.. تقفوا وتفكروا ازاي ده حصل.. بالله.. بالله.. بالله".