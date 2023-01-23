شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مبررات علمية فى اللى بنعمله ولو ما عملناش يبقى قصرنا فى حق البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطوير قطاع الكهرباء والطاقة خلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 71 قائلا: "هل يا ترى المشاريع دي كانت ممكن متتعملش ولا كان لازم تتعمل؟ مبخشش في تفاصيل كتير، علشان نطور قطاع الطاقة والكهرباء مكنش الهدف بس إن إحنا ننشأ ونعمل محطات طاقة جديدة لا كان لابد من تجديد الشبكة واعمل شبكة إضافية طيب ده كافية؟ أضفنا ضعف حجم الشبكة القديمة الموجودة في مصر مرتين.

أضاف الرئيس السيسي: "بتقول عاوز تبقا أنت محور ومركز للطاقة الكهربائية في منطقتك طيب إزاى تعمل ده والشبكة عبر الكهرباء غير مؤهلة على نقل الكهرباء على الإطلاق علشان نعمل ده كان لازم يبقا موجود كمية طاقة كهربائية وشبكة ومحطات ومحولات للتحكم بشكل متكامل حتى لما أجي أقول عاوز أعمل طاقة جديدة ومتجددة مكون الكهرباء في مصر كان لا يمكن نقدر تشغل وتعمل محطات طاقة جديدة ومتجددة.. كان مطلوب مننا نعمل كل ده في فترة زمنية قليلة".

واصل الرئيس السيسي: "محطات التحكم عملنا جزء وفاضل التلتين تقريبا تخلينا الشبكة المصرية قادرة على التفاعل مع شبكات متقدمة جدا في أوروبا طيب بنعملها علشان نباهي لا دي متطلبات العمل بتحتاج كده..في كل موضوع هتجد مبررات علمية واقتصادية مش مبرات سياسية ولو متعملتش يبقا احنا قصرنا في حق البلد دي وفى حق مستقبلها".

تابع الرئيس: "اللى بيكلمك بيكلمك في جزئية صغيرة لانه الهدف منه انه ياخدك في مكان تاني خالص ميخلكش ابدا تفكر ابدا بمنطق او علم هدفه كده طيب ليه ؟ هتفضل الدولة دي مستقرة بعد كل المحاولات اللى اتعملت خلال السنين اللى فاتت مش معقول".