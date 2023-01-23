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شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصرى بالتحرير يستضيف معرضا مؤقتا عن التصوير الفوتوغرافى والان مع تفاصيل الخبر
و أشارت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إلى إن هذه القطع تضم الرأس غير المكتمل للملكة نفرتيتي من الكوارتزيت البني، والتي عثر عليها فى تل العمارنة عام 1933من حفائر جمعية استكشاف مصر وترجع لعصر الدولة الحديثة، الأسرة الثامنة عشر، عصر الملك إخناتون، ورأس بديل يرجع لعهد الدولة القديمة عثر عليها عالم الآثار الأمريكي جورج ريزنر بمنطقة أهرامات الجيزة، ورأس لملكة من الكوارتزيت البنى ترجع لعصر الدولة الحديثة عثر عليها عام 1915، أسفل أساس قصر الملك مرنبتاح بمنف.
وأضافت أن المعرض يضم إلى جانب الصور الفوتوغرافية الثلاث القطع الأثرية التي تم تصويرها، حتي يتسنى لزائري المعرض التعرف على القطع المصورة ورؤيتها.
وأكدت أن الهدف من المعرض هو الكشــف عن إدراك وبصيرة الإنسان لشكل معين على صورة فوتوغرافية ثلاثية الأبعاد ذات سطح مستوي، بالإضافة إلى تأمل التمثال بصورة مختلفة لكل ناظر إثر تغيير إسقاط الضوء عليه.