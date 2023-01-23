شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الرئيس السيسى رفض خطة رفع تذاكر السكة الحديد بشكل قاطع والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح وزير النقل أن السكة الحديد تشهد تطوير كبير، مشيرا إلى أنه يتم لحام الفواصل بقضبان السكة الحديد لمنع الاهتزازات خلال مسير القطارات، مشيرا الى أن السكة الحديد انتهت من تطوير خط القاهرة الإسكندرية بالكامل.
وكشف وزير النقل أن مشروعات النقل بالكامل مستمرة حتى تنتهى لارتباطها بتعاقدات ومعاهدات دولية لا يمكن الرجوع فيها، بالإضافة إلى اهميتها للتنمية فى مصر، مشيرا الى أن بعض المشروعات تم التوجيه بالاعتماد على المكون المحلى فى تنفيذها مثل مشروعات الرصف وهو ما يطول من فترة تنفيذها.
وأكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم ازدواج خط سكة حديد بشتيل / الإتحاد / القبارى بطول 224 كم، وإنشاء وصلتى كفر داود / السادات بطول 36 كم و المناشي / 6 أكتوبر بطول 70 كم، مضيفا أنه بالانتهاء من التطوير يؤدي ذلك إلى زيادة السرعة والطاقة الاستيعابية لعدد القطارات ليصل عدد الركاب إلى 30 مليون راكب بدلاً من 22 مليون راكب سنوياً مع زيادة حجم تداول البضائع بالخط ليصل إلى 9 مليون طن بدلاً من 2 مليون طن سنوياً
وأكد الوزير، أنه بانتهاء خطة التطوير تم رفع مستويات الأمان والسلامة وزيادة السرعة والطاقة الاستيعابية لعدد القطارات ليصل عدد الركاب إلى 54 مليون راكب بدلاً من 36 مليون راكب سنوياً .