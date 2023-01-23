شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يرسم قسوسا وشمامسة ويمنح الترخيص لخدام جُدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منح الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ترخيصًا للقس أودوماجا برنس ومبيندوم جيلبرت، ورسامة دوباهيدى فيلكس ليصبح شماسًا، كما منح الترخيص لكلا من دوباجوزو اباا و مسرابى جوناثان ليصبحا خدام علمانيين للخدمة بكنائس تشاد التابعة لإقليم الإسكندرية .
وذلك خلال صلوات القداس الإلهي، وبحضور والقس ياسر كوكو مساعد المطران الخدمة السودانية بإبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، و القس مارك تقى العميد الأكاديمى لكلية اللاهوت الأسقفية.
ومنح رئيس الأسقفية خدمة التثبيت لخمسة عشر عضوًا من أعضاء الكنيسة، إذ تم تدريب الخدام على مدار يومين على فهم الهوية الأسقفية الأنجليكانية ونظام وعقيدة الكنيسة وشرح بعض الأجزاء من ال 39 بند للكنيسة الأسقفية وذلك قبل يوم الرسامة.
وتضمنت زيارة رئيس الأسقفية زيارة لبعض رجال الدين بدولة تشاد بالإضافة للقاءات المختلفة مع أعضاء مجلس الكنائس الدولى بدولة تشاد وبعض الزيارات الرسمية.
وقال رئيس الأساقفة في بيان له : سعداء بالعلاقة الطيبة بين الكنيستين وحضوركم هام للغاية في احتفال مجلس كنائس مصر بالكنيسة الأسقفية، مضيفًا: علاقتنا تتوافر بالمحبة ونتمنى وافر السلامة لكم.
من جانبه قال القس أندرية زكى: نعتز بكم ككنيسة أسقفية إذ لنا علاقة متجذرة بيننا منذ سنوات طويلة ونحن داعمين لكم فى مجلس كنائس مصر أثناء توليكم الأمانة العامة فى الفترة المقبلة.
كما أشاد رئيس الإنجيلية بمستوى كلية اللاهوت الأسقفية قائلا: مستوى الطلبة لديكم قوى لاهوتيًا إذ نسعى لاعتماد شهادات الطلبة من الكليات المختلفة منهم الكنيسة الأسقفية.
وأكد رئيس الأساقفة بدوره: نسعى لمستوى أكاديمى فى كلية اللاهوت الأسقفية يواكب ما يحتاجه الخادم داخل الكنيسة.