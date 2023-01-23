شكرا لقرائتكم خبر عن *"فيتش سوليوشنز" تتوقع توافد 52 مليون سائح على مصر حتى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله توقعات فيتش سوليوشنز الأخيرة حول مستقبل السياحة في مصر خلال الفترة المقبلة حتى 2026؛ إذ تتوقع فيتش زيادة أعداد السائحين في مصر خلال المدى المتوسط؛ بسبب توقعات تراجع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع القيود المرتبطة بمواجهة فيروس كوفيد-19. ووفقًا لفيتش؛ سيتوافد على مصر 52 مليون سائح حتى 2026، أي نحو 11.6 مليون سائح إلى مصر خلال 2023، و13 مليون سائح في 2024، و13.5 مليون سائح في 2025، و14 مليون سائح في 2026.

تتمتع مصر بموقع جغرافي مميز يجعلها قادرة على توفير أنواع مختلفة من السياحة؛ أبرزها: السياحة الثقافية والسياحة العلاجية والسياحة البرية، كما تتمتع ببنية تحتية متطورة للسياحة، خاصة الفنادق في الوجهات السياحية، فضلًا عن التزام سلاسل الفنادق العالمية الكبرى، مثل هيلتون وستاروود بالتوسع على المدى الطويل.

وفي الصدد نفسه صنّف موقع الخدمات والإرشادات والنصائح السياحية العالمي تريب أدفايزورTripAdvisor، عددًا من المدن المصرية ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية؛ حيث جاءت الغردقة في المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قائمة أفضل وجهات السياحة الطبيعية و الـ4 عالميًّا، كما تم تصنيفها في المركز الـ14 عالميًّا في قائمة أشهر الوجهات السياحية، والتي تضم 25 وجهة على مستوى العالم، وجاءت القاهرة في المركز الـ18 والـ4 عربيًّا، ومن الجدير بالذكر أن مدينة الجيزة جاءت في المركز الـ20 في قائمة أفضل الوجهات الثقافية.