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"يوم جديد".. فيلم للداخلية عن جهودها في حفل عيد الشرطة (فيديو)

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القاهرة - سامية سيد - "يوم جديد"، فيلم عرضته وزارة الداخلية عن جهودها وتضحيات رجالها في حفل عيد الشرطة رقم 71، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

 

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة رقم 71، والمقامة بمجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تخليدا لمعركة الإسماعيلية الخالدة، التي استبسل فيها رجال الشرطة في الدفاع عن مبنى المحافظة ورفضوا تسليمها للمحتل الإنجليزي.

 

وحرص الرئيس السيسي فور وصوله على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، فيما كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

وعزفت موسيقى الشرطة السلام الجمهوري، وشهدت أكاديمية الشرطة أجواء إحتفالات، فيما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية صور بعنوان "قد المسؤولية" وأغاني وطنية عن الاحتفال.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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