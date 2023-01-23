شكرا لقرائتكم خبر عن "بابا العزيز".. أغنية أبناء الشهداء تخطف القلوب بحفل عيد الشرطة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "بابا العزيز"، أغنية أداها أبناء الشهداء في حفل عيد الشرطة رقم 71، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة رقم 71، والمقامة بمجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تخليدا لمعركة الإسماعيلية الخالدة، التي استبسل فيها رجال الشرطة في الدفاع عن مبنى المحافظة ورفضوا تسليمها للمحتل الإنجليزي.

وحرص الرئيس السيسي فور وصوله على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، فيما كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعزفت موسيقى الشرطة السلام الجمهوري، وشهدت أكاديمية الشرطة أجواء إحتفالات، فيما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية صور بعنوان "قد المسؤولية" وأغاني وطنية عن الاحتفال.