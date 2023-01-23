الرئيس السيسي: استطعنا القضاء على موجة الإرهاب بنسبة تقترب من 100%

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يجب أن ننسي تضحيات الشهداء والمصابين خلال المواجهة مع الإرهاب، قائلا: "مش عايزين ننسي الحالة اللى قعدنا فيها سنين، لو كانوا قدروا علينا كانوا ذبحونا.. وقولت هنا بفضل الله وكرم منه إحنا استطعنا القضاء على الأرهاب بنسبة تقترب من 100%.. بولاد مصر.. من الأسر البسيطة في كل أنحاء مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، موجها الكلمة للعقيد طارق عبد الوهاب خلال احتفال عيد الشرطة الـ 71: "أشكر طارق باسمي واسم كل المصريين.. وهنا الترقية وحتى العرفان ده مش كفاية.. العرفان والترقية وكل راجل زي طارق من الجيش والشرطة.. أن البلد تفضل تتقدم للامام.. ويفضل شعبها مستعد وفاكر تضحية أبنائه".

وتابع الرئيس السيسي: "عملية التذكرة اللى بقولها علشان كتير مننا ما يضيعش الجهد والدم خلال 10 سنين من المواجهة.. والبلد ما وقفتش فيها ابدا.. وقالت إحنا بنقاتل إرهاب.. فضلت تعمل ده بالجيش والشرطة وأجهزة الدولة.. وناس تانية تكافح وتشتغل علشان تغير حياة الناس.. علشان كده ما كانشي هيفوتني.. أني اشكرك وربنا يديك الصحة والعافية ويحميك ويحمي اللى زيك.. شكرا جزيلا".