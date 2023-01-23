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الرئيس السيسي يطالب الفنانين بتكريم أبطال الشرطة فى أعمالهم.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن جهاز الشرطة تم استهدافه بمحاولات عديدة آخرها منذ 10 سنوات بهدف هدم هذا الجناح والاستيلاء على الدولة".

 

- وجه الرئيس السيسى الشكر للفنانين المشاركين فى العرض الفنى باحتفالية عيد الشرطة الـ71

 

- عايز أقولكم إننا محتاجين اللى انتوا عملتوه ده.. عشان تعرفوا الناس أن البلد دى طول عمرها ولادة للأبطال

 

- أتصور محتاجين نظهر الشخصيات دى بالشكل اللى يليق بيها مش لازم نعمل مسلسل طويل كفاية مسلسل من 5 حلقات عن كل شخصية 

 

- جهاز الشرطة تم استهدافه بمحاولات عديدة آخرها منذ 10 سنوات 

 

- اللى عاوز يعرف.. نكسر الشرطة ليه؟ علشان ناخد البلد.. ونكسر الجيش ليه؟ علشان ناخد البلد بردو أو نضيعها

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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