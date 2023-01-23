شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطالب الفنانين بتكريم أبطال الشرطة فى أعمالهم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن جهاز الشرطة تم استهدافه بمحاولات عديدة آخرها منذ 10 سنوات بهدف هدم هذا الجناح والاستيلاء على الدولة".