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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطالب الفنانين بتكريم أبطال الشرطة فى أعمالهم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن جهاز الشرطة تم استهدافه بمحاولات عديدة آخرها منذ 10 سنوات بهدف هدم هذا الجناح والاستيلاء على الدولة".
- وجه الرئيس السيسى الشكر للفنانين المشاركين فى العرض الفنى باحتفالية عيد الشرطة الـ71
- عايز أقولكم إننا محتاجين اللى انتوا عملتوه ده.. عشان تعرفوا الناس أن البلد دى طول عمرها ولادة للأبطال
- أتصور محتاجين نظهر الشخصيات دى بالشكل اللى يليق بيها مش لازم نعمل مسلسل طويل كفاية مسلسل من 5 حلقات عن كل شخصية
- جهاز الشرطة تم استهدافه بمحاولات عديدة آخرها منذ 10 سنوات
- اللى عاوز يعرف.. نكسر الشرطة ليه؟ علشان ناخد البلد.. ونكسر الجيش ليه؟ علشان ناخد البلد بردو أو نضيعها