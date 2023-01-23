شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة 45 منفذا ثابتا ومتنقلا فى الجيزة تتيح كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ خطة التوسع فى إقامة منافذ ومعارض السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفاكهة بكافة القطاعات لضبط الأسعار والتيسير على المواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الميدانى على المعارض والمنافذ المقامة بجميع قطاعات المحافظة لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المنافذ، والتأكد من توافر السلع المختلفه وبالأسعار المحددة وبنسب التخفيضات المعلنة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وشدد المحافظ على ضرورة توفير قطع أراضي بالتعاون مع كافه الجهات المعنية والمجتمع المدنى لإقامه الشوادر والمنافذ السلعية عليها لتحقيق أقصي إستفادة للمواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

تشمل المنافذ بقطاع الأحياء عدد 16 منفذ موزعة، 13 منفذ للسلع الغذائية و3 منافذ للخضراوات والفاكهة بالإضافة إلى السيارات الثابتة والمتنقلة والمجمعات الاستهلاكية وشملت الأتى:-

-( حى شمال الجيزة ) 3 منافذ بشارع البوهى نهاية شارع الوحده والثانى بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي والثالث بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازى وجارى تجهيز 3 منافذ أخرى للخضراوات والفاكهة .

-( حى الوراق ) 4 منافذ ومواقعهم أمام قسم شرطه الوراق وبجوار مبنى الحى القديم.

-(حى العجوزة ) 11 مجمع استهلاكى وهم بشوارع 6 شارع محجوب ثابت و 16شارع الفالوجا وخلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطى وبشوارع البطل أحمد عبد العزيز والحوفى بمدينة الاوقاف و 29 شارع جامعة الدول العربية وبشوارع الكوثر وأحمد عرابي والحجاز والرشيد وبشارع المشروع بميت عقبة .

-(حى الهرم) تم تجهيز 3 منافذ ومواقعهم بكفر المنفى بجوار الجامع الأصفر وبشارع الصفا والمروة أمام المدرسة والثالث بشارع سليم بجوار الدائري وعدد 61 منفذ ثابت ومجمع إستهلاكى بالتعاون مع العديد من الجهات موزعين بكافه قطاعات حى الهرم بالإضافه إلى السيارات المتنقلة لبيع اللحوم والسلع الغذائية وعددها 12 سيارة ومواقعهم بالطالبية فيصل وشارع المطبعه والطوابق وكعبيش والمنشية والمريوطية وشارع زغلول .

-(حى الدقي) جارى الإنتهاء من تجهيز منفذ بشارع السكرى بمنطقة بين السرايات بالإضافه الى منفذ (أمان) أسفل كوبري الدقى مع شارع التحرير وعدداِ من المنافذ المتنقلة.

-(حى الطالبية) جارى تجهيز منفذ بشارع العريش بالتعاون مع السلاسل التجارية ومديرية التموين وفى (حى بولاق الدكرور) عدد 2 منفذ الاول بشارع التحرير للخضراوات والفاكهة والثانى بشارع المطبعه بالاضافه الى أضخم معرض للسلع الغذائية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل .

-( حى جنوب الجيزة ) جارى تجهيز منفذ بمنطقة المنيب واخر (بحى العمرانية )جارى تجهيزة بشارع خاتم المرسلين أمام معهد الفنون .

-وفى قطاع مراكز ومدن المحافظة تم انشاء 29 منفذ بالواحدات المحلية وهم (مركز منشأة القناطر) 3 منافذ بجوار المدينة و بقرية نكلا وجارى تجهيز 4 منافذ أخرى وفى (مركز الواحات البحرية) 5 منافذ سلعية الاول خلف الوحده المحلية والثانى بميدان الرحمن والثالث بقرية القصر بميدان النادى و2 منفذ للخضراوت والفواكهه بمدينة الباويطى وقرية منديشة .

-وفى (مركز الصف) 3 منافذ الاول بقرية الاخصاص ومنفذين بأراضي فضاء بطريق 21 وفى (مركز أوسيم) تم تشغيل منفذ بقرية برطس وجارى تجهيز وتشغيل 2 منفذ بجوار مطحن أوسيم وامام الوحده المحلية بالبراجيل وفى ( مركز كرداسة ) تم تشغيل منفذ بجوار المدينة.

-وفى ( مركز أبو النمرس ) 2 منفذ بقريتى المنوات وبالمدينة وفى ( مدينة الحوامدية) منفذ بجوار مسجد الشهداء وفى ( مركز ومدينة أطفيح ) 4 منافذ بالمدينة وقري الكداية وصول والكريمات ومنفذ (بمدينة البدرشين ) وفى ( مركز العياط ) 2 منفذ بقريتى البليدة وطهما .

وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أي مغالاة في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.