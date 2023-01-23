شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تشغيل قطار تالجو ثانٍ على خط القاهرة الأقصر 27 يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف وزير النقل فى تصريحات له أنه سيتم تشغيل القطار الثالث لتالجو على خط القاهرة أسوان، والقطار الرابع على خط القاهرة الإسكندرية، والخامس على خط القاهرة الأقصر، والسادس على خط القاهرة أسوان، مشيرا إلى أنه سيكون متاح الحجز على القطار الثانى فى 27 يناير القادم.
ويشكل تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الاوربية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل الى 160 كم / ساعة بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب .