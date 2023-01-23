شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون متطرفون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون متطرفون صباح الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال، وقالت مصادر مقدسية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم، خاصة في الجزء الشرقي من باحاته.

ووجه مقدسيون وفلسطينيون أمس دعوات لصد اقتحامات المستوطنين للأقصى اليوم، حيث أكدوا على ضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المستوطنين مع بداية "شهر شباط العبري" الذي يوافق اليوم.

وأعلنت منظمات الهيكل المزعوم عن نيتها تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى مع بداية "شهر شباط العبري"، الذي يوافق اليوم الإثنين الـ 23 من يناير الجاري.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.