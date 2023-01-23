شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: توزيع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى حى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني احتفالية لتوزيع عدد 600 "كيلو لحوم مجانا على "300 " أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بحى الأسمرات في المقطم في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الاولى بالرعاية وتحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تسعى لتوفير حياة كريمة لتنمية وتطوير مستوى معيشة الأسر غير القادرة، وأنه يأتي فى إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأسر الأكثر احتياجًا بشكل عام وتقديم مساعدات إنسانية في القرى الأكثر احتياجاً بصعيد مصر والمناطق العشوائية.

جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي سبق لها وقامت بفرش وتجهيز 1100 وحدة سكنية بحي الأسمرات من أثاث وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية لكل أسرة لتوفير كل متطلبات المسكن الكريم لهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل الأسر من المناطق المهددة للحياة والعشوائية الى مجتمعات حضارية متكاملة تغير حياتهم للأفضل.

كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة السابعة عشر من قوافل "ستر وعافية " لأهالي قرية الحامولي وتوابعها بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وذلك بمشاركة أكثر من 13 كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لعدد يتخطى 15 ألف مستفيد من خلال 2000 متطوع.

يأتي تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك للتخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، بالإضافة إلي حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

وتتضمن القافلة أيضاً منفذ لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف ، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة للمواطنين.