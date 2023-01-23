رابطة العالم الإسلامى ترحب بقرار اعتماد الأمم المتحدة "15 مارس" يومًا عالميًّا للقضاء على "الإسلاموفوبيا"

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القاهرة - سامية سيد - ــ "العيسى": القرار يؤسس لمرحلة مهمة فى مواجهة خطاب الكراهية والعنصرية

رحّبت رابطة العالم الإسلامى بقرار اعتماد الجمعية العامة فى منظمة الأمم المتحدة يوم 15 مارس من كل عام، يومًا عالميًّا للقضاء على "الإسلاموفوبيا".

وأشاد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بجهود "الدبلوماسية الإسلامية وشركائنا من الدول والمنظمات الأممية والدينية، التى أثمرت عن اعتماد هذا القرار المحورى بالإجماع من الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة".

وأكد أن هذا القرار يؤسس لمرحلة مهمة فى مواجهة خطاب الكراهية والعنصرية والتعصب والتطرف، ويسهم بشكل بنّاء ومؤثر فى دعم مبادرات الحوار بين أتباع الأديان والثقافات؛ بما يعود بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار على المجتمعات الإنسانية كافة.